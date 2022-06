Nasce Centai, laboratorio intelligenza artificiale di Intesa

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Nasce a Torino Centai, laboratorio per la ricerca avanzata nel campo dell'Artificial Intelligence.

Si tratta di una realtà nuova, dotata degli strumenti più avanzati di AI e big data, capace di esplorare le proprietà strutturali di tutti quegli aspetti della società che fanno da collante alle tante variabili di questo pianeta. Centai nasce come società per azioni, partecipata al 49% da Intesa Sanpaolo e controllata per il 51% dalla compagine scientifica, guidata da un Comitato Scientifico di riferimento di alto profilo internazionale, e si avvale di circa cinquanta tra ricercatori e scienziati riconosciuti a livello globale.

Il nuovo laboratorio avrà il compito di sviluppare nuove metodologie per l'analisi dei dati e soluzioni avanzate nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale. "La trasformazione digitale e tecnologica del Gruppo avrà Torino come capitale e il nostro Grattacielo si conferma così cuore pulsante dell'innovazione. Un contributo concreto al territorio, un impegno costante verso la formazione e la crescita di nuove professionalità e competenze, un ulteriore passo per rendere il nostro Gruppo leader anche in ambito tecnologico" spiega Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo. La conoscenza oggi si basa sui dati e sul saperli processare in modo intelligente, rapido, efficiente. È una vera rivoluzione, già in pieno svolgimento", aggiunge Mario Rasetti, Chair del Comitato Scientifico di Centai. (ANSA).