Ha riaperto CampobaseOz, attività per 140 giovanissimi

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Sulle rive del Po, in corso Moncalieri a Torino, ha riaperto il 'CampobaseOz', lo spazio dedicato ai ragazzi e i bambini di CasaOz, luogo di accoglienza per i piccoli che vivono la malattia o la disabilità e per le loro famiglie. Sotto il tendone bianco a vela si svolgeranno la maggior parte dei laboratori e delle attività, per 140 giovanissimi, spazieranno dalla creatività allo sport, seguendo il percorso dell'esplorazione e della scoperta. "Il CampobaseOz è nato nel 2020 un anno che ha segnato tutti noi - spiega Enrica Baricco, presidente di CasaOz - Nel 2022 è alla sua terza edizione che sarà caratterizzata da un ritorno alla normalità.

Rispetto alle scorse edizioni infatti ospiteremo più ragazzi ogni giorno, in totale +60% di presenze, per poter arricchire la quotidianità che cura con nuove esperienze e scoperte. Tornano anche le gite al mare e in montagna per vivere questo tempo estivo in spensieratezza". T re i gruppi di bambini e ragazzi in cui saranno divisi i partecipanti, in base alla loro fascia di età scolastica. A questi si aggiungerà un quarto gruppo composto dai ragazzi della RedazioneOz che racconteranno 'CampoBaseOz' attraverso foto e riprese per il TgOz. Le attività dureranno fino al 22 luglio.

