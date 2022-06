'Cuore di maglia', assessore Chiorino incontra Bianchi

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - L''assessore all'Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino ha incontrato il Ministro Bianchi per la consegna della T-shirt, simbolo del progetto "Cuore di Maglia", sviluppato dal TAM di Biella che lo scorso anno si era aggiudicato il podio, in occasione dell'ITS 4.0 DAY.

Un capo straordinario in tessuto smart, dotato di sensori altamente tecnologici, capaci di misurare alcuni parametri vitali come respiro e battiti cardiaci. "Grazie ai ragazzi del Tam per aver dimostrato, ancora una volta, le loro grandi abilità, e grazie al Sistema ITS che non ci delude mai per capacità d'innovazione e ricerca garantendo l'eccellenza del nostro Piemonte." ha dichiarato Chiorino al termine dell'incontro. (ANSA).