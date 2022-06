Ambiente: Fondazione Crc premia 9 Comuni per 'Spazzamondo'

(ANSA) - CUNEO, 14 GIU - Sono 9 i Comuni della provincia di Cuneo che la Fondazione Crc premierà per "Spazzamondo" 2022, la giornata ecologica andata in scena il 4 giugno quando 15 mila volontari hanno ripulito parchi scuole e aree pubbliche in 184 Comuni.

La Fondazione di Cuneo premierà i centri che hanno coinvolto il maggior numero di residenti all'edizione 2022 "per promuovere la partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e favorire la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente".

I centri premiati sono Revello, Bra e Cervasca (per i Comuni con più di 3 mila abitanti); Rifreddo, Genola e Frabosa Sottana (categoria tra 500 e 3 mila abitanti); Niella Belbo, Castelletto Uzzone e Cerretto Langhe (microcentri con meno di 500 abitanti).

I 9 Comuni riceveranno in premio attrezzature per la manutenzione delle aree verdi. (ANSA).