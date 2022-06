A scuola in Europa, 4 studenti Piemonte 3 mesi all'estero

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Sono quattro i ragazzi piemontesi - studenti di istituti tecnici e professionali - che hanno vinto una borsa di studio per trascorrere un trimestre scolastico all'estero con un programma di Intercultura. Altri nove risiedono in Lombardia e in Campania.Tra inizio settembre e fine novembre avranno la possibilità di vivere un'esperienza formativa di alto livello umano, culturale e professionale all'estero grazie alla partnership tra Fondazione Agnelli, Fondazione Pesenti, UniCredit Foundation e la Fondazione Intercultura attraverso la prima edizione del progetto "A Scuola in Europa". Le tre Fondazioni coinvolte si sono impegnate a sostenere Intercultura per altre borse di studio a favore degli studenti che vorranno vivere un'esperienza di studio all'estero nell'anno scolastico 2023-24 con i programmi di Intercultura. Le borse di studio hanno un controvalore totale di 120.000 euro.

L'esperienza all'estero prevede l'accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e viene seguita passo passo da un gruppo di volontari.

I ragazzi piemontesi sono Giorgia Aiello di Torino, iscritta all'Istituto d'Istruzione Superiore Giovanni Dalmasso (indirizzo Tecnico Agrario) di Pianezza (Torino) che andrà in Francia; Arianna Barcaro di Villafranca D'Asti (Asti), iscritta all'Istituto d'Istruzione Superiore Gioberti (Tecnico Turistico) di Asti che partirà per la Svizzera; Gabriele Pinna di Cuneo, iscritto all'Istituto d'Istruzione Superiore Virginio Donadio (Professionale Alberghiero) di Dronero (Cuneo) in Belgio fiammingo e Luca Toscano di San Maurizio Canavese (Torino), iscritto all'Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Grassi (Tecnico Informatico) di Torino in Serbia. (ANSA).