Politecnico Torino, menù speciale con vincitore Masterchef

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Menù speciale oggi alla mensa dipendenti del Politecnico di Torino, cucinato da uno chef d'eccezione, il vincitore della terza edizione di MasterChef e medico nutrizionista Federico Francesco Ferrero, ingaggiato dall'Ateneo per portare un contributo professionale al miglioramento della qualità del servizio di ristorazione aziendale, guardando alla salute, ma anche al gusto e alla sostenibilità. Testimonial dell'iniziativa . e questa mattina aiuto chef - il rettore del Politecnico Guido Saracco, che questa mattina ha indossato i panni del cuoco e ha contribuito alla preparazione del menù.

Ferrero, che ha cucinato insieme ai dipendenti dell'azienda di ristorazione che ogni giorno cucina circa 600 pasti per lo staff e i docenti dell'Ateneo, ha proposto e cucinato un menù nella mensa interna della sede di Corso Duca degli Abruzzi 24. "Questo è un primo passo a cui ne seguiranno altri, una progettazione condivisa che porti all'adozione di un menù ad alto tasso di sostenibilità, salute e sapore nell'offerta quotidiana della mensa e, attraverso la somministrazione di questionari di gradimento agli utenti, ad acquisire una maggiore consapevolezza tra gli operatori, i fornitori e gli utenti del servizio. È un progetto importante per la qualità della vita dei nostri dipendenti, ma anche perché intendiamo proporre un progetto di successo che possa essere esportato, ispirando ad esempio politiche efficaci negli ambiti più sfidanti delle periferie sociali", ha commentato Saracco. (ANSA).