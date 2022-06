La siccità fa emergere resti di un ponte medievale a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 13 GIU - Alcuni resti architettonici riconducibili a un ponte e a bastioni difensivi di epoca medievale sono stati individuati nell'alveo del fiume Sesia, corso d'acqua che lambisce Vercelli, in secca a causa della grave siccità. A fare la scoperta è il Centro Studi Vercellae - Gruppo archeologico Piemonte, che ha interessato la soprintendenza e il ministero della Cultura.

Si tratta di antichi manufatti di mattoni emersi dal fiume nella zona del rione Cappuccini: sono disposti lungo una linea di circa 150 metri, posizionata in diagonale rispetto all'asse del corso d'acqua. Nello specifico, riferiscono dal Centro studi, il ponte è probabilmente medievale, con recuperi di materiale romano, mentre i bastioni difensivi potrebbero risalire all'età medievale e post-medievale. Su altri reperti più a sud sono visibili segni di un importante incendio che ha compromesso alcuni mattoni, forse quello provocato dalle truppe francesi durante l'assedio di Vercelli del 17/o secolo.

"Sollecitiamo le istituzioni - sottolineano i referenti - per immediati interventi di tutela dei resti, anche in relazione alla imminente pulizia dell'alveo dei fiumi regionali, tra cui la Sesia, prevista a breve. Queste attività potrebbero portare alla distruzione di ciò che è stato trovato". (ANSA).