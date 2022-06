Dl aiuti: bonus 200 euro, Cisl in campo per colf e badanti

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Arriva il bonus da 200 euro, pensato per contrastare l'aumento dei prezzi e il caro energia, che verrà pagato una tantum, cioè una sola volta, e solo a chi nel 2021 ha avuto un reddito inferiore a 35.000 euro. L'Inas, il patronato Cisl, scende in campo per agevolare l'accesso al bonus. Tra i beneficiari che dovranno sicuramente fare domanda ci sono i lavoratori domestici residenti in Italia, titolari di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e con un reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021.

"Per loro - spiega il responsabile Inas Cisl Piemonte, Cristina Barbero - abbiamo già aperto le preadesioni: in attesa che l'Inps attivi la procedura, nelle nostre sedi è già possibile compilare la richiesta, così la domanda verrà inviata automaticamente dai nostri operatori non appena l'ente previdenziale renderà disponibile la procedura. A breve sarà anche possibile scaricare dal sito www.inas.it i moduli da compilare in anticipo e portare in sede, così tutto sarà ancora più veloce". (ANSA).