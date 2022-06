Incidenti montagna: attore rintracciato, sta bene

(ANSA) - FORMAZZA, 12 GIU - E' stato rintracciato telefonicamente Volker Bruch, l'attore tedesco di 42 anni di cui non si avevano notizie da ieri sera.

Il soccorso alpino dice di aver ricevuto dall'attore dei messaggi che confermano che sta bene e che sta rientrando a Formazza. Volker, che fa parte del cast del film ''2Win'', una pellicola (con protagonista Riccardo Scamarcio), si era allontanato ieri da Riale, una frazione di Formazza, per una passeggiata. Nonostante le rassicurazioni dell'attore il soccorso alpino sta cercando di rintracciarlo per aiutarlo a scendere a valle. (ANSA).