Incendio in impianto società calcio a Torino, ipotesi dolo

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Un incendio nella notte tra venerdì e sabato ha danneggiato alcune strutture della società di calcio USD Carrara 90 in corso Appio Claudio 192/A a Torino. Secondo i dirigenti si tratterebbe di un rogo di natura dolosa.

"Qualcuno - spiega Roberto Goitre del direttivo dell'associazione - ha fatto tre innesti. Prima hanno dato fuoco al sistema d'allarme, poi ai locali dove ci sono le attrezzature e i palloni. Chi ha acceso le fiamme sapeva dove colpire perché quella era l'unica parte che avremmo potuto tenere per proseguire le nostre attività, in questo momento di transizione dove stiamo decidendo sul rinnovare la concessione del campo con il Comune".

L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sul posto è intervenuta la polizia. "Da tempo - commenta Federica Fulcro presidente del comitato Torino in Movimento -facciamo presente che oltre al degrado della piscina abbandonata alla Pellerina ci sono da tutelare i campi che sono utili per l'aggregazione dei giovani. Ci vogliono più controlli, e telecamere di sicurezza per evitare ciò che è accaduto all'USD Carrara 90". (ANSA).