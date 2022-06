Casale Monferrato: morto Farotto, capogruppo Fdi

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 12 GIU - E' morto a 55 anni per gli effetti di una malattia Giampiero Farotto, capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria).

Farotto, già segretario provinciale del Fronte della gioventù, è stato assessore all'urbanistica e patrimonio dal 2012 al 2014 nella giunta di Giorgio Demezzi, consigliere a Palazzo San Giorgio dal 2009 al 2012 e, prima ancora, per la circoscrizione Porta Milano - Borgo Ala nei 5 anni precedenti.

"Vivrà in ogni nostro sorriso, vegliando dal cielo le buone battaglie che lui a prezzo di tanti sacrifici ha combattuto per tutta la sua vita con bontà d'animo, onestà e straordinaria coerenza", è il messaggio della sezione FdI cittadina. "Ciao zio Gianni - è il ricordo del sindaco, Federico Riboldi, suo compagno di partito - saluta Paolino. Siete sempre con noi.

Vivete in ogni nostro sorriso". (ANSA).