Attore tedesco disperso in valle Formazza

(ANSA) - FORMAZZA, 12 GIU - E' in corso in alta valle Formazza (VCO) la ricerca di Volker Bruch, attore tedesco di 42 anni di cui non si hanno notizie da ieri sera. Volker fa parte del cast del film ''2Win'', una pellicola (con protagonista Riccardo Scamarcio) sul mondo dei rally e, in particolare, sui Mondiali del 1983.

Le riprese del film sono iniziate da giorni in Valle Formazza, alta Ossola. La location scelta è quella tra la piana Riale, la cascata del Toce e il Lago di Morasco, a due passi dalle cime che dividono dalla Svizzera.

L'attore tedesco, sabato, ha detto ai colleghi che sarebbe andato a fare una passeggiata. Non è più rientrato. Da stamattina lo cercano i volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf delle Fiamme Gialle. (ANSA).