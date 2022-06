Novara: controlli polizia, bar multato e lite sedata

(ANSA) - NOVARA, 11 GIU - Un bar multato per non avere affisso le tabelle relative al prezziario, 77 persone controllate, una rissa tra ragazzini scongiurata sul nascere.

Questo il bilancio delle attività svolte ieri sera dalla polizia a Novara: il complesso delle operazioni "è stato di natura fortemente preventiva - spiegano dalla questura - e ha avuto come fine quello di ridurre al minimo situazioni di illegalità che potevano emergere sia in relazione alla movida serale sia relativamente alla chiusura delle scuole".

Il locale multato è in piazza della Repubblica. La lite fra i minorenni, subito sedata dagli agenti, era avvenuta nei pressi della Fontana dell'Allea. (ANSA).