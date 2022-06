Malamovida a Vercelli, Comune vara piano per fermarla

(ANSA) - VERCELLI, 11 GIU - La chiusura dei distributori automatici dalla mezzanotte alle 6, la disponibilità dei vigili urbani di turni dalle 22 alle 4, un accordo con le associazioni del commercio per sensibilizzare i baristi. Sono le azioni disposte dal Comune di Vercelli per contrastare episodi di inciviltà che ci sono stati nello scorso fine settimana in centro città, tra cui l'esplosione di un petardo alle 3 e musica alta da discoteca fino a notte fonda. Una serie di controlli hanno già portato una sanzione ad un esercente per somministrazione di alcol a minori, a due persone per aver orinato in spazi pubblici; altre due multe sono state comminate per somministrazione bevande senza autorizzazione e due per installazione di dehors senza autorizzazione. "Capiamo la voglia dei giovani di ritrovarsi e di riprendere la vita dopo due anni di limitazioni - dice il sindaco Andrea Corsaro -, ma è nostro dovere far sì che non succedano episodi del genere, non tollerabili, e assicurare la quiete pubblica".

Sugli schiamazzi notturni e la "malamovida" è tornato sul piede di guerra il comitato "Adesso basta!", formato da residenti del centro, che già nell'estate 2020 aveva consegnato in prefettura 360 firme per protestare contro schiamazzi e vandalismi. (ANSA).