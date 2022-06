Torna Barriera a cielo aperto, 60 appuntamenti in 5 spazi

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna Barriera a cielo aperto, un'ampia proposta socio-culturale tra cinema, musica, letteratura, sostenibilità ambientale, workshop, performance, talk e concerti per tutte le generazioni che, tra il 15 giugno e il 24 settembre, animerà cinque diversi spazi di Barriera di Milano a Torino. Frutto della condivisione progettuale di otto realtà partner - Associazione Museo Nazionale del Cinema, Oratorio Michele Rua, Cooperativa Liberitutti, Cooperativa Sumisura - Risorse per l'ambiente e la città, Sumisura Aps, Associazione Banda Larga, Jazz School Torino, Re.Te. Ong - Barriera a cielo aperto propone nell'arco di quattro mesi, 60 appuntamenti in 5 diversi spazi in Barriera di Milano con un ricco palinsesto di eventi: da film acclamati, a concerti musicali di vari generi dal vivo, a serate di approfondimento e divulgazione su problematiche globali e tutela ambientale, a performance teatrali site-specific, fino a sessioni di ascolto, workshop artistici, esposizioni temporanee, talk e concerti in radio con palco su strada.

Barriera a Cielo Aperto 2022 verrà inaugurata con la programmazione cinematografica, ospitata presso il grande cortile interno dell'Oratorio Michele Rua per dare seguito al grande successo dell'Arena Monterosa attivata nel 2020 nell'ambito di Torino Città del Cinema. Primo film in programma il 15 giugno alle 21.30 è il documentario Sul sentiero blu di Gabriele Vacis che racconta un grande viaggio compiuto da ragazze e ragazzi nello spettro autistico. Gli altri appuntamenti si tengono presso il Community Hub di Via Baltea 3, la Casa del Quartiere Bagni Pubblici di Via Agliè, il Boschetto - Agribarriera e la new entry del Centro Interculturale della Città di Torino. (ANSA).