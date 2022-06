Staffetta Alpina ha raggiunto Torino e la sua provincia

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - La quinta tappa - sulle 23 in totale - della Staffetta Alpina, partita da Ventimiglia (Imperia) verso la destinazione di Trieste, ha attraversato oggi Torino e la sua provincia, con partenza, questa mattina, dal Castello di Rivoli, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e sede del Museo d'arte contemporanea. Al via c'erano gli alpini autieri del Reggimento Logistico Taurinense di stanza proprio a Rivoli (alla caserma Ceccaroni). Insieme ai militari del reggimento comandato dal colonnello Giuseppe De Luca hanno corso anche tre membri della Sezione di Rivoli dell'Associazione Nazionale Alpini, che hanno portato su un cuscino i copricapi di due soci morti poco tempo fa a causa di mali incurabili. A Rivoli anche gli onori al monumento ai Caduti, la Staffetta si è poi diretta a Pianezza e quindi a Venaria Reale, dal cui aeroporto opera lo squadrone elicotteri 'Toro' dell'Aviazione dell'Esercito, partner naturale degli alpini della Taurinense.

Nella piazza davanti alla Reggia il passaggio del testimone tra il Reggimento rivolese e il Comando della Taurinense, con nuovi corridori, guidati dal generale Nicola Piasente, comandante della brigata di stanza a Torino. Il drappello si è quindi diretto verso la caserma Montegrappa di Torino, passando vicino allo Stadio Olimpico e fermandosi per un minuto di raccoglimento dinanzi al monumento ai Caduti di Nassiriya lungo il Parco di Piazza d'Armi. La fine della tappa all'estremità del piazzale della Montegrappa, che quest'anno, in occasione del 150° anniversario del Corpo degli Alpini e del 70° della Taurinense, è stata inserita nella rassegna Open House Torino e sarà aperta al pubblico sabato 11 nel pomeriggio e domenica 12 al mattino.

