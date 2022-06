Piemonte, 37mila bambini aiutati contro la povertà dal 2016

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - In Piemonte 37 mila minori, di cui 4.500 in particolare condizioni di disagio, sono stati coinvolti dal 2016 nei progetti attivati grazie ai 30 milioni del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, che vede alleati le Fondazione di origine bancaria con il Forum del Terzo settore ed è gestito dall'impresa sociale 'Con i Bambini'.

Il dato è stato diffuso oggi alle Ogr di Torino, nell'ambito del convegno 'Bambini, investire sul presente per un futuro migliore', promosso dal Forum del Terzo Settore con il sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria. Le organizzazioni coinvolte nei progetti sono state finora oltre 700. (ANSA).