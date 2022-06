Messaggio Stefano Tacconi alla moglie Laura, "S+L love"

"S+L love" ovvero le iniziali di Stefano e Laura, accompagnate dalla parola "amore" in inglese: è il testo del biglietto di Stefano Tacconi, scritto con grafia incerta, indirizzato alla moglie Laura - postato su una storia su Instagram dal figlio Andrea - a rimarcare il progressivo recupero dopo l'intervento cui è stato sottoposto il 6 giugno scorso l'ex portiere di Juventus e Nazionale.

Il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, già il 6 giugno aveva spiegato come si trattasse di un'operazione prevista del percorso di cura e, se non ci saranno complicazioni, ora potrà iniziare la riabilitazione. Tacconi è infatti ricoverato dal 23 aprile all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico.

Su Facebook Andrea Tacconi ha poi condiviso la notizia del trasferimento del padre: "Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così".

Molti i commenti alla buona notizia da parte di sportivi, tifosi, amici e compagni di scuola. Come quello di Augusto: "Forza Stefano... forza Campione nonché mio ex compagno di scuola in quel di Spoleto, nel lontano 1975".