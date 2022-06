Danza: 'Swan Never Die' di Abrahm vince 'Beyond one minute'

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - 'Swan Must Die' di Peter Abraham, 24 anni, di origine venezuelana ma residente a Modena, è il vincitore del contest di videodanza Beyond one minute, promosso dall'associazione Coorpi.

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi nella serata finale del Festival Internazionale Interplay 2022. In una rosa di 8 opere, selezionate tra le 34 pervenute, la Giuria, formata da Susanne Franco, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Chiara Organtini e Carlotta Pedrazzoli di Lavanderia a Vapore - Centro di Residenza per la Danza, Collegno (Torino), Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli di Gender Bender Festival, Bologna, ha assegnato il Primo Premio Assoluto e quattro Menzioni speciali.

Il video vincitore - spiega la giuria - evidenzia la questione dell'identità e del desiderio di conoscere chi siamo". "Come videomaker - dice il vincitore - riesco ad esprimere la visione di altri artisti. Sogno il grande cinema, un cinema capace di fare del bene alle persone".

Quattro le Menzioni Special': a Ma Cigno (The almost dead swan), di Simone Rosset, che riprende l'incedere di uno 'sgraziato' cigno in tacco 20, che non trova posto nello stagno della sua vita; a 'From the Swan's Side' di Sandro Carnino che narra di un cigno rinchiuso in un luogo ovattato e oscuro e dei suoi sforzi di libertà; a 'Swaen', di Matteo Maffesanti, titolo formato da una crasi tra Swan (cigno, in inglese) e Camille Saint-Saëns per affermare il rapporto tra musica e danza; a Been Here Before, di Daisy Philips ambientato sulla Darsena di Milano.

Le 8 opere finaliste saranno inserite nel programma in tour de La danza in 1 minuto, nell'ambito dei numerosi festival partner e in network internazionali. (ANSA).