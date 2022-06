Comunali: Salvini chiude campagna elettorale ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 GIU - "Votano 974 Comuni e l'ultimo incontro in mezzo alla gente, in mezzo agli ultimi sorrisi, non a caso, lo faccio ad Alessandria. Per mille motivi: perché è una delle squadre più in gamba che abbiamo; è una delle città che erano più in difficoltà quando abbiamo vinto" Così Matteo Salvini, al termine di un lungo venerdì di fine campagna elettorale che lo ha portato dalla Lombardia al Piemonte, passando anche per Genova.

"Gianfranco Cuttica di Revigliasco - ha aggiunto il leader leghista - è uno dei sindaci più umili e concreti che io conosca; è la città di Riccardo Molinari che, oltre a un bravo capogruppo, è un amico fraterno. Quindi, fra tante altre città che avevo sulla cartina geografica, non per caso chiudo ad Alessandria, in Piemonte, perché è una delle realtà dove la Lega governa di più e meglio. Ho detto a Riccardo: io vengo, però non farmi tornare per il ballottaggio".

Calorosa l'accoglienza in una piazza Marconi molto affollata, con i consueti selfie con bambini, adulti e un milanista.

