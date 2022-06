Chiesa, "torno a settembre". E sogna il numero 10

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Federico Chiesa, fermo da gennaio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistra, programma di tornare "a inizio settembre, magari qualcosina prima. L'importante sarà non avere ricadute". Lo ha detto oggi, a Torino, a margine dell'inaugurazione del nuovo hub educativo di Save the Children realizzato con il contributo della Juventus. "Il mio sogno è tornare prima possibile, - ha spiegato l'attaccante bianconero - al campo sono contornato da professionisti e lo staff medico è fantastico. Ho iniziato a correre e fare cambi di direzione".

Pronto a far coppia con Vlahovic, altro ex Fiorentina: "Con lui mi trovo benissimo in campo ed è un amico fuori, non vedo l'ora di giocare con lui per dargli palloni per segnare". Chiesa potrebbe indossare la maglia numero 10, lasciata libera da Dybala. "La 10 fa piacere a chiunque, alla Juve l'hanno indossata fuoriclasse. A luglio saprete il numero", ha precisato.

La sua voglia di riscatto è la stessa della Juventus, reduce da due quarti posti in campionato: "L'ultimo - ha detto Chiesa - è stato un campionato avvincente. Noi siamo stati penalizzati dalla partenza, la gara contro l'Inter è stato spartiacque.

L'anno prossimo ancora sarà più difficile, noi dobbiamo tornare alla mentalità Juve e avere tanta cattiveria in più per arrivare a marzo competitivi su tutti i fronti. Quanto a me - ha aggiunto Chiesa - mi trovo bene da esterno, come ho giocato in Nazionale e con la Juve. Il mister ha dovuto adattarmi, ma Allegri sa bene dove rendo al meglio". (ANSA).