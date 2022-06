Calcio: Juve inaugura nuovo hub educativo Save the Children

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Sento emozioni positive, qui c'è un contesto di stimoli che arriva da culture diverse. Viviamo in un mondo globale, questo è uno dei migliori esempi. Siamo orgogliosi di quest'attività. I nostri allenatori devono essere educatori perché svolgono un ruolo fondamentale nella crescita.

". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, all'inaugurazione del nuovo Hub educativo 0-18 di Save the Children, ampliato e riqualificato grazie al sostegno del club bianconero Juventus. "In questo luogo, guardando fuori dalla finestra, si vedono i pennoni del nostro stadio: è come fosse una stella polare, quanto più si sogna e quanto più si riesce a realizzare", ha aggiunto. All'inaugurazione erano presenti anche la calciatrice Cecilia Salvai e Federico Chiesa: "Rappresentano il sogno di dove si vuole arrivare - ha detto Agnelli - Sognare non basta, bisogna applicarsi e avere dedizione e sacrificio".

"E' importante sognare, - è intervenuta Cecilia Salvai - facendolo in grande perché anche le piccole soddisfazioni ti segnano la vita e te le porti avanti. Io ho realizzato tanti sogni, ma ne ho ancora e me li tengo stretti cercando di realizzarli giorno dopo giorno".

"Da piccolo - ha detto Chiesa - ho avuto la fortuna di inseguire e raggiungere sogni. E' bello essere qui perché è qui che iniziano i sogni. Mi soffermo sul fatto dello sport: si pensa tanto alla scuola, ma lo sport è fondamentale. E' educazione, formazione e disciplina, non c'è cosa migliore dello sport per insegnare i veri valori della vita". (ANSA).