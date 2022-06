Adolescenti di colore esclusi da festa di fine anno a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Nonostante avessero il biglietto in mano, comprato regolarmente giorni prima, sono rimasti fuori oltre un'ora dalla discoteca dove si svolgeva lo 'Schiuma party', la festa di fine anno scolastico. Ai tre studenti sedicenni, due di origini etiope e un marocchino, i buttafuori della discoteca Blackmoon di corso Moncalieri a Torino mercoledì scorso, hanno impedito di entrare. Li hanno 'rimbalzati' come si usa in gergo. Nessuna spiegazione.

La situazione si è sbloccata verso le 22 quando uno dei genitori, Flavio C., avvisato dal figlio, si è presentato all'ingresso a far valere il loro diritto. Solo allora i ragazzi sono potuti entrare come i loro amici. "Sono andato - spiega amaramente - per capire il motivo per cui mio figlio, il suo amico, etiope come lui e un altro amico marocchino, sono stati respinti all'ingresso nonostante regolare biglietto senza alcuna spiegazione. Solo l'intervento dell'uomo bianco ha consentito l'ingresso del tre giovani africani…". Dal locale sono arrivate le scuse e sono state respinte le accuse di razzismo: "Siamo molto selettivi e a volte sbagliamo". (ANSA).