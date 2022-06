Virus sinciziale, solo 45% neo genitori lo conosce

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Il virus respiratorio sinciziale (Rsv), costituisce la principale causa di bronchiolite e polmonite nonché di ospedalizzazione nel primo anno di vita eppure il 45% dei neo genitori non lo conosce, complice il fatto che soltanto l'8% ne ha avuto esperienza diretta, secondo l'indagine svoltadaDoxaPharma in collaborazione con FattoreMamma, promossa da Sanofi e presentata oggi a Torino. E proprio a una campagna di informazione sul virus che infetta almenbo una volta i bambini entro i 2 anni di età, è dedicato il focus della 4/a edizione di #PerchèSì, contest e hackathon ideato e sviluppato da Sanofi, un vero e proprio laboratorio di idee che vedrà pediatri, igienisti, comunicatori e, per la prima volta, neo genitori lavorare insieme per lo sviluppo di campagne di comunicazione scientifiche, autorevoli, efficaci e social.

L'iniziativa, che si apre oggi, è strutturata sotto forma di hackathon e contest dedicati a una corretta ed efficace comunicazione sulla prevenzione. Per il team vincitore ci sarà un master in storytelling scientifico alla Scuola Holden di Torino, per il secondo anno partner del progetto. "Negli anni - sottolinea Mario Merlo, general manager Divisione Vaccini di Sanofi in Italia - #PerchéSì ha sviluppato la capacità di intercettare esigenze di informazione e supporto rispetto ai temi della prevenzione sempre diversi, tenendo il passo di una comunicazione in continua evoluzione e abbiamo stretto collaborazioni importanti che guidano e validano l'autorevolezza dell'informazione basata su fonti ufficiali ed evidenze scientifiche". (ANSA).