Mobili, moto, tv: le famiglie piemontesi hanno speso di più

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Nel 2021 le famiglie piemontesi hanno speso di più dell'anno precedente, quello dei lockdown, per comprare beni durevoli, soprattutto mobili, moto e tv, mentre rallenta l'informatica dopo l'exploit del 2020. Il comparto veicoli, fatta eccezione per le due ruote, resta invece su livelli inferiori rispetto al 2019. Lo rileva l'Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia.

Il volume di spesa complessivo di beni durevoli in Piemonte nel 2021 è di di 6 miliardi e 131 milioni di euro (ammontare che vale il quinto posto in Italia dopo Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna), in crescita del 13,5%: un incremento in linea con la media nazionale (+13,6%) e al primo posto fra le regioni del Nord Ovest. La spesa media di una famiglia piemontese è di 3.075 euro (356 euro sopra la media nazionale). Il primato regionale spetta a Biella che, con 3.342 euro per famiglia, è al quarto posto fra tutte le province italiane.

"I comparti che evidenziano un andamento migliore rispetto alla media italiana sono i mobili (+21,6% a fronte di +19,8%) e quelli della mobilità: +7% le auto nuove (6,5%), +12,9% quelle usate (12,7%),+25,4% i motoveicoli (23,6%)", commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio. "Crescono invece a una velocità inferiore rispetto al dato nazionale gli elettrodomestici (+15,2%), l'elettronica di consumo (+40,1%), l'information technology (+3,3%) e la telefonia (+7,4%)".

La provincia di Torino è al 36esimo posto in Italia per la spesa media familiare media in beni durevoli (3.057 euro, +15,6%), con 3 miliardi e 191 milioni di consumi complessivi e un incremento del 14,7%, migliori risultati a livello regionale.

