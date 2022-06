Energia: Tronzano,Europa non può imporci stop motore termico

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - "Abbiamo speso migliaia di miliardi per avanzare con le tecnologie sul motore termico: l'Europa non può imporci lo stop, dobbiamo fare in modo che se nel 2035 ci sono carburanti ecologici, il motore termico possa continuare a esistere". Così l'assessore all'Industria del Piemonte, Andrea Tronzano, intervenuto alla tavola rotonda organizzata a Torino dall'azienda Coesa, attiva sul fronte delle energie rinnovabili.

"Noi - ha sottolineato Tronzano - non abbiamo materie prime, per cui l'economia circolare deve essere un asset primario: penso per esempio al riciclo delle batterie: è uno dei percorsi che intendiamo aiutare. Ed è molto importante anche la ricerca".

