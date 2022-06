Arte: Mario Merz Prize, mostra collettiva dei sei finalisti

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - La Fondazione Merz presenta, da giovedì 9 giugno a domenica 25 settembre, la mostra collettiva dei finalisti della quarta edizione del Mario Merz Prize, settore arte. I protagonisti dell'esposizione sono Yto Barrada (Parigi, 1971), Paolo Cirio (Torino, 1979), Christina Forrer (Zurigo, 1978), Anne Hardy (Regno Unito, 1970), Koo Jeong A (Seoul, 1967) e He Xiangyu (Cina, 1986) Il percorso espositivo, a cura di Claudia Gioia e Samuel Gross, negli spazi della sede torinese di Fondazione Merz. Le ricerche dei sei artisti presentati in mostra rivelano linguaggi e soluzioni formali differenti tra loro, che condividono tuttavia una comune tensione all'indagine del contemporaneo che vede nell'opera d'arte uno strumento per la formulazione di nuove domande e quesiti. I sei finalisti del Mario Merz Prize, proclamati a giugno 2021, sono stati selezionati da Samuel Gross (special project manager del Musée d'Art e d'Histoire di Ginevra), Claudia Gioia (curatrice indipendente) e Beatrice Merz (presidente di Fondazione Merz).

Al termine dell'esposizione, una giuria composta da Manuel Borja-Villel (direttore Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), Caroline Bourgeois (curatrice Collezione Pinault, Parigi), Massimiliano Gioni (capo curatore New Museum, New York - direttore artistico Fondazione Trussardi, Milano) e Beatrice Merz, insieme al voto del pubblico, designerà il vincitore della quarta edizione del prestigioso premio. L'annuncio dell'esito avverrà a conclusione della mostra. Al vincitore verrà dedicata una mostra personale commissionata e prodotta da Fondazione Merz. (ANSA).