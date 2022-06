Al via anno Ivrea capitale Libro, festa dal 17 al 19 giugno

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Al via l'anno di Ivrea Capitale italiana del libro 2022: tre giorni di festa - il 17, 18 e 19 giugno - che si concluderanno con la Magica Parata del libro domenica alle 14. Gli eventi sono tantissimi: apre venerdì 17 giugno la finale di Incipit Offresi, il torneo nazionale per aspiranti scrittori che si sfidano a colpi di incipit inediti. Sabato 18 giugno ci sarà la visita guidata alla Biblioteca dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, mentre al Museo Garda sarà inaugurata la mostra Dodici libri per dodici mesi mesi. Universo Olivetti, un caleidoscopio tra pagina stampata e opera d'arte, dedicata ai libri strenna della collezione Olivetti, di cui ricorrono i 50 anni dalla prima pubblicazione. Dalle 19 prende il via la Notte bianca del libro con negozi aperti e incontri con gli scrittori.

La festa è organizzata dal Comune di Ivrea con la Camera di commercio di Torino, l'Ascom di Ivrea, la Consulta del commercio di Ivrea, l'Associazione Archivio Storico Olivetti e l'Associazione culturale To locals.

"Tutta la città sarà declinata in chiave libro. Vogliamo attrarre visitatori perché oltre a respirare il clima della Capitale possano ammirare il nostro straordinario patrimonio" spiega il sindaco Stefano Sertoli. "Abbiamo immaginato una festa che arrivasse in tutta la città con un programma che coinvolge i commercianti, le famiglie e i giovani. Tutti hanno aderito in maniera entusiasta. Ora bisogna lavorare coesi" spiega l'assessore alla cultura e al turismo Costanza Casali.

"Nonostante questi mesi di attesa delle pratiche ministeriali, siamo riusciti a tenere alta l'attenzione sulla Capitale, grazie ai partner come il Cepell Centro per il libro e la lettura, il Salone del libro e le case editrici. Il nostro obiettivo è realizzare il Manifesto per il futuro del libro, è il compito che il Ministero per la cultura ci ha assegnato e che abbiamo il dovere di realizzare per il Paese" spiega il coordinatore del programma di Ivrea 2022 Paolo Verri. (ANSA).