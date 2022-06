Università: nasce primo corso triennale in Circo Contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Per il mondo del circo contemporaneo italiano è una vera piccola grande rivoluzione: è la nascita a Torino del primo corso di laurea triennale in Circo contemporaneo, maturato sulla base del Corso di formazione professionale per Artista di circo contemporaneo della Fondazione Cirko Vertigo, diretta da Paolo Stratta, e presieduta da Paolo Verri. Il corso, com'è stato spiegato in una conferenza stampa in Regione Piemonte, ha infatti ricevuto l'equipollenza a laurea triennale in Dams da parte della Commissione interministeriale.

"Un traguardo atteso, una vera rivoluzione del nostro settore, frutto del lavoro di vent'anni - ha detto Stratta, senza nascondere una certa commozione raccolta dagli applausi del pubblico -. Un riconoscimento che arriva nel ventennale di Cirko Vertigo, che verrà celebrato con una serie di eventi. Il progetto è sostenuto, oltre che dal Mic, da Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Città di Grugliasco ed è realizzato in collaborazione di Centro di Produzione blucinQue Nice, Dams e Città di Torino.

Impossibilitato a partecipare perché a Roma, il presidente della Regione, Alberto Cirio, si è detto molto orgoglioso "per l'offerta nel nostro territorio di un nuovo sistema di formazione, produzione e promozione artistica di livello internazionale, che speriamo possa essere di modello ad altre realtà". La Direzione generale del corso è affidata Stratta, la Direzione delle Tecniche Circensi al Maestro Arian Miluka, con oltre 50 anni di esperienza, la Direzione Pedagogica a Silvia Francioni. Il percorso prevede 20 discipline, pratiche e teoriche. In 20 anni si sono diplomati all'Accademia Cirko Vertigo 300 allievi di 34 Paesi. (ANSA).