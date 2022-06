Parco Arte Vivente, mostra personale di Elena Mazzi

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Il Pav Parco Arte Vivente inaugura, martedì 14 giugno alle 18.30, On copper, wax, iron, wisteria and ice. Elena Mazzi: 10 years of smellscapes, labs and conversations, personale dell'artista Elena Mazzi a cura di Marco Scotini che resterà poi visibile al pubblico fino al 23 ottobre 2022.

La mostra analizza la relazione tra i territori a rischio e le comunità che li abitano attraverso le pratiche di Elena Mazzi (1984), con l'invito a pensare a un nuovo rapporto ecologico tra natura, cultura e mondo. L'artista colleziona casi di studio sul campo, laboratori portatili, combinando le arti visive con soluzioni e tattiche deputate da discipline quali geografia, scienze sociali e antropologia.

Nel periodo di apertura al pubblico della mostra, su prenotazione, le Aef Attività Educative e Formative del Pav propongono alle scuole e ai gruppi il laboratorio La città delle api.