Lavoro: 'casting' per aspiranti creativi e pubblicitari

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Sono aperte anche a Torino le iscrizioni per partecipare a Il Grande Venerdì di Enzo, la più grande Portfolio Review italiana del settore - iniziativa di Adci - Art Directors Club Italiano - che torna il 10 giugno.

Cento direttori creativi dell'Adci - Art Directors Club Italiano in otto città italiane Milano, Torino, Bari, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e Bologna, saranno a disposizione dei giovani creativi piemontesi per scovare i futuri 'guru' della comunicazione.

"Aspiranti creativi, comunicatori, pubblicitari, copywriter, art director, graphic e designer, filmmaker, fotografi ed illustratori, avranno, così, l'opportunità di sottoporre il proprio portfolio direttamente ai più importanti direttori creativi italiani" spiega Michele Mariani e Alessandro Demicheli responsabili territoriali Adci Piemonte Appuintamento a Torino il 10 giugno dalle 18.30 alle 22 presso il Cortile del Maglio, Via Andreis, 18. L'evento è gratuito. Iscrizioni al link: https://gvde_xiii_torino.eventbrite.it (fino a esaurimento posti).

Il Grande Venerdì di Enzo è ispirato e dedicato ad Enzo Baldoni, giornalista, scrittore e blogger, scomparso in Iraq nel 2004, ma di mestiere pubblicitario copywriter e socio Adci, solito - ogni venerdì, appunto - aprire il proprio studio ai ragazzi e alle ragazze desiderosi di intraprendere la professione. (ANSA).