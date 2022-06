Scuola: 'patente di smartphone', coinvolti 2.300 studenti

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Sono quasi 2.300 gli studenti piemontesi, di 23 istituti comprensivi che nel 2022 hanno preso parte al corso 'Un patentino per lo smartphone' promosso dalla Regione Piemonte e realizzato dall'Asl Novara in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, l'Arpa e le forze dell'Ordine; coinvolti anche 93 docenti- La giornata conclusiva oggi al Broletto di Novara, dove è intervenuto l'assessore all'Innovazione e ai Servizi digitali per Cittadini e Imprese, Matteo Marnati.

"Oggi si parla di cybersicurezza e di cyber bullismo - ha detto Marnati, rivolgendosi ai ragazzi - I social possono anche influenzare e diffondere notizie fake news, lo abbiamo visto con la pandemia. Ma attraverso i social si possono consumare anche veri e propri reati. Quando navigate in internet dovete stare sempre molto attenti, anche quando mettete i like".

"Il mondo dell'informatica sta cambiando - ha aggiunto - e così anche i social che in futuro saranno diversi e noi dobbiamo accompagnare questo cambiamento. Stiamo lavorando per inserire nel metaverso dei social news attinenti ai servizi pubblici per stare al passo con i cambiamenti delle tecnologie.

Si tratta di un vero e proprio cambio culturale e questo cambio deve partire dai giovani".

L'assessore Marnati, inoltre, ha spiegato che i fondi del Pnrr "serviranno anche per innalzare il livello della sicurezza.

Vogliamo che il Piemonte diventi la culla e il centro della cybersicurezza". (ANSA).