Pari opportunità: Politecnico Torino, gender equality plan

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Il Politecnico di Torino ha pianificato una serie di azioni, illustrate nel Gender Equality Plan 2021-2024 "Obiettivo diversità", documento che raccoglie le aree tematiche sulle quali intende articolare le proprie politiche per il raggiungimento dell'equità di genere e che prevedono, tra gli altri, una manifestazione di interesse per la chiamata diretta di docenti e ricercatrici di tutto il mondo, incentivi per la diminuzione dell'indice di "soffitto di cristallo", specifiche linee guida di ateneo per la parità di genere e la diversity negli eventi, così come l'adozione di un vademecum per l'utilizzo di un linguaggio inclusivo nei documenti ufficiali e sul sito di ateneo.

Il documento è stato presentato questa mattina in occasione dell'evento "La Strada per la diversità"- durante il quale si è svolta una breve cerimonia per l'intitolazione della Sala ex Consiglio di Facoltà a Emma Strada, prima laureata in Ingegneria in Italia e prima iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, alla quale sono intervenuti. tra gli altri, il rettore, Guido Saracco, il direttore generale, Vincenzo Tedesco, la vicepresidente dell'ordine, Fabrizia Giordano, la presidentessa di Aidia (Associazione italiana donne ingegnere e architette) fondata da Emma Strada Maria Acrivoulis e la famiglia Strada. "È per noi un giorno di festa e soddisfazione, sulla strada della diversità" ha commentato Claudia De Giorgi vicerettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità (ANSA).