Omicidio tabaccaio: Cassazione rigetta ricorso imputati

(ANSA) - ASTI, 07 GIU - La Corte di Cassazione oggi ha rigettato il ricorso presentato dai cinque imputati per l'omicidio di Manuel Bacco, il tabaccaio astigiano ucciso nel suo negozio di corso Alba ad Asti il 19 dicembre del 2014 a 37 anni.

Pertanto, per Antonio Guastalegname, Domenico Guastalegname, Giuseppe Antonio Piccolo, Fabio Fernicola e Jacopo Chiesi è stata confermata la condanna a 30 anni di reclusione, che era stata loro inflitta anche in Appello.

"Confidavamo in un accoglimento perché ritenevamo ci fossero validi motivi - ha detto l'avvocato Roberto Caranzano, che assiste Chiesi - L'unica strada possibile, ora, è il giudizio di revisione".

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane. (ANSA).