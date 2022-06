Escursionista dispersa sul colle del Nivolet, in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Due squadre della stazione Valle Orco del soccorso alpino sono partite nel pomeriggio alla ricerca di una donna dispersa sul colle del Nivolet, a monte di Ceresole Reale, in Piemonte. L'auto di questa persona è stata segnalata fin da domenica sera nei parcheggi.

La prima squadra di otto persone ha iniziato la ricerca a piedi, partendo dal punto in cui si trova la vettura. La seconda squadra, invece, è stata imbarcata sull'elicottero e inizierà le ricerche in quota. Partecipano alle operazioni anche i carabinieri, un'unità cinofila per la ricerca in superficie e un'unità cinofila molecolare, entrambe del soccorso alpino.

(ANSA).