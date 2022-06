Covid: Piemonte, aumenta presenza sottovariante BA.5

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - La sottovariante BA.2 di Omicron continua a essere dominante nelle analisi delle acque reflue del Piemonte, ma cresce la quota della sottovariante BA.5, quella che si sta diffondendo ad esempio in Portogallo. Già riscontrata la settimana scorsa nelle analisi dei campioni prelevati al depuratore di Castiglione Torinese, negli ultimi prelievi è stata trovata con frequenza maggiore e anche presso gli altri tre depuratori piemontesi, a Cuneo, Alessandria e Novara.

A effettuare le analisi il centro di Biologia Molecolare di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Resta ancora molta bassa la frequenza della sottovariante BA.4 mentre non è stata rilevata la presenza della BA.3. (ANSA).