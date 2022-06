Carceri: esame certificazione inglese Cambridge a Torino

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - I detenuti potranno sostenere gli esami per la certificazione Cambridge della lingua inglese. Il Centro per l'istruzione degli adulti, Cpia1 Paulo Freire, aprirà, all'interno del carcere Lorusso Cotugno di Torino, la sessione di esami giovedì 9 giugno. Una prima sperimentazione era stata realizzata dal Cpia1 nel 2019, primo caso in Italia.

"Siamo lieti di continuare, dopo la pandemia, a offrire questa opportunità e confidiamo che questa iniziativa, di carattere sperimentale, possa avere un seguito anche in altre realtà del Paese" spiega Paolo Tazio, dirigente scolastico del Cpia1.

Il Cpia1, istituto statale con quattro sedi nelle zone ovest e nord ovest di Torino, la centrale in via Domodossola 54, è un punto di riferimento per l'istruzione degli adulti, molti dei quali immigrati, che devono conseguire il diploma di Licenza media o perfezionare lo studio della lingua italiana. "Si tratta di un osservatorio significativo - prosegue Tazio - se consideriamo che ogni anno sono iscritte presso le nostre strutture oltre 2.500 persone che vivono in città e che provengono da 97 Paesi. L'età va dai 16 agli 80 anni, con una media intorno ai 40".

Il progetto Cambridge nel carcere Lorusso Cotugno, in cui si tengono regolarmente i corsi ordinari di italiano e di licenza media, ha permesso di ampliare l'azione del Cpia1 per i detenuti, che hanno uno strumento in più per costruire il proprio futuro e il reinserimento nella società civile. Il Cpia1 ha ottenuto, grazie a questo progetto, il riconoscimento di preparation centre per gli adulti (dai 16 anni) per la certificazione Cambridge e ottenuto il Label Europeo delle Lingue agenzia Erasmus + Indire: oggi l'iniziativa è a disposizione dei cittadini interessati alla certificazione della lingua inglese. (ANSA).