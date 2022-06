Vino: 'Uvalino' di Cascina Castlet è Gran Medaglia Oro

(ANSA) - ASTI, 06 GIU - L'Uvalino Uceline 2015, etichetta di Cascina Castlet, ha ottenuto la Gran Medaglia d'Oro del Concours Mondial de Bruxelles 2022, che si è tenuto . Il vino è stato selezionato tra le 18 etichette top italiane ed è l'unico piemontese premiato. "Una soddisfazione che un vitigno raro, prossimo a scomparire, sia oggi riconosciuto tra i grandi vini - commenta la produttrice Mariuccia Borio - È il vitigno del mio cuore: l'uvalino ha sempre fatto parte della mia vita. Per noi bambini, la raccolta dell'Uvalino era una festa. Nel 1992 impiantai il primo filare. Oggi ne ho circa un ettaro e mezzo in due vigneti".

La prima annata in commercio è stata la vendemmia 2006, uscita nel 2009. Oggi ne vengono prodotte circa 5 mila bottiglie. (ANSA).