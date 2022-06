Vino: Alta Langa brinda con nuovo calice firmato Italdesign

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Un nuovo calice istituzionale per il Consorzio Alta Langa. 'Terra' nasce dalla creatività di Italdesign e dalla maestria dell'arte vetraria di Collevilca, di Colle Val d'Elsa (Siena). Un oggetto made in Italy al 100% che ha fatto il debutto oggi alla 'Prima dell'Alta Langa', che ha riunito 46 produttori e centinaia di 'wine lovers'. Dieci anni fa il primo calice per l'Alta Langa disegnato da Giorgetto Giugiaro. Quello nuovo, al momento non in commercio, ma destinato agli eventi del Consorzio, ha una base triangolare e una forma trilobata, a ricordare un'altra eccellenza del Piemonte, la nocciola. Una forma fuori dal comune - spiegano i creatori - pensata per "esaltare le caratteristiche delle bollicine piemontesi.

Il nome 'Terra' richiama al 'Pallo con la Terra' idealmente siglato dal Consorzio dell'Alta Langa nel 2018, "nel rispetto delle terre alte di Langa". Contiene l'avverbio latino 'Ter' che rimanda alla triplicità, alle tre province dell'Alta Langa docg, Asti, Cuneo e Alessandria, ai tre cerchi del logo del Consorzio, al cui interno sono raffigurate le alte colline delle Langhe con il Monviso sullo sfondo.

Alto 225 millimetri, con un diametro del bevante di 65 mm, è stato progettato da Nicola Guelfo, head of Industrial design e Riccardo Matera, industrial designer di Italdesign. "Con questo calice - spiegano - abbiamo voluto raccontare il prestigio dei vini Alta Langa docg e per farlo siamo andati a indagare diversi ambiti d'interesse: l'arte, l'architettura e tutto ciò che c'è dietro il vino Ala Langa. Abbiamo osservato le forme della vite e dei grappoli, le foglie, i tralci, ma anche l'atmosfera solenne e monumentale delle cantone storiche, dove i fini si affinano sulle pupitres". (ANSA).