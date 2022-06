Sanità: Cirio, stabilizzazione 1.137 precari entro 2023

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Grazie a un accordo ritenuto '"epocale e destinato a migliorare la sanità pubblica e a permettere di smaltire le liste d'attesa", firmato oggi dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dall'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, i dirigenti della sanità regionale e tutti i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi-Usai e Nursing Up) entro la fine del 2023 verranno stabilizzati 1.137 precari nel comparto sanità tra medici, infermieri e oss. Di cui 656 entro il 2022.

I 1.137 precari che verranno assunti , "e che ora non saranno più precari, un bel riconoscimento per un personale che ci ha consentito di combattere l'emergenza Covid - ha detto Cirio - sono le persone che hanno maturato al 30 giugno 2022 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel periodo Covid. Inoltre nel bilancio delle aziende sanitarie, verranno garantiti dalla Regione 7,8 milioni di euro di risorse straordinarie per la proroga fino a fine anno dei contratti a tempo determinato del personale sanitario e socio-sanitario in scadenza nel secondo semestre del 2022, ritenuti necessari ai fabbisogni delle aziende sanitarie, ma privi dei requisiti previsti dal Governo per la stabilizzazione, in tutto circa 530 professionalità". L'accordo ufficializza anche il ritrovamento della copertura per il riconoscimento della retribuzione accessoria del personale relativa all'anno 2021. (ANSA).