Salario minimo: Landini, bisogna ascoltare l'Europa

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - "Il salari nel nostro Paese sono bassissimi, dobbiamo garantire che ci siano diritti comuni e che le persone che lavorano non vengano messe in competizione tra loro". Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ribadisce a Torino - in una grande assemblea all'aperto, in un parco alla periferia nord della città - la necessità del salario minimo.

"Non dobbiamo ascoltare l'Europa - spiega Landini - solo quando ci dice di tagliare le pensioni o cancellare l'articolo 18 o tagliare la spesa sociale. Se finalmente tutta l'Europa si rende conto che salari bassi e lavoratori precari senza diritti mettono in discussione tenuta social, bisogna ascoltarla. La questione va affrontata in modo intelligente, dal salario minimo si può arrivare in Italia a una legge sulla rappresentanza che consenta ai lavoratori di eleggere i loro delegati e di votare sugli accordi che li riguardino".

Quella torinese è una tappa in preparazione della manifestazione nazionale di Roma del 18 giugno "Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia camminano insieme". Il parco, dedicato all'industriale-partigiano Aurelio Peccei, si trova in un'area ex-industriale un tempo occupata dalle officine Iveco-Telai, riqualificata con attenzione alla sostenibilità ambientale, che rischia, se non "abitata", di tornare a essere degradata. (ANSA).