Prospettive/Perspectives promuove la tutela del paesaggio

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Promuovere la tutela e la fruizione consapevole del territorio attraverso l'arte contemporanea nel rispetto del paesaggio, della biodiversità, dell'ambiente e della cultura è lo scopo di 'Prospettive / Perspectives', il programma Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020 presentato dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero insieme a Villa Arson, istituzione culturale francese con sede a Nizza, e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Per il prossimo intervento, previsto entro marzo 2023, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha individuato un curatore internazionale, Tom Eccless, che ha già selezionato due luoghi e due artisti che interverranno con opere site-specific nel territorio delle Langhe. Successivamente, dopo i primi due interventi nella provincia di Cuneo, il progetto verrà esteso al Monferrato coinvolgendo tutta l'area dei Paesaggi Vitivinicoli tutelati dall'Unesco.

Per quanto riguarda la parte francese Villa Arson chiamerà artisti francesi e internazionali per realizzare un percorso di opere d'arte effimera nel rispetto del paesaggio a Nizza e nel suo entroterra, a cura di Gino Gianuizzi, fondatore della galleria Neon di Bologna.

"Un progetto in cui l'Atl e i suoi partners credono molto, la cultura e l'arte contemporanea sono un elemento di grande attrazione turistica per il nostro territorio", afferma Mariano Rabino, presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato.

Sylvain Lizon, direttore di Villa Arson e Patrizia Sandretto, presidente di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sottolineano "l'importanza di questo inedito percorso sotto un profilo artistico, culturale ed anche economico". (ANSA).