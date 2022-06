Lo Russo, serve coesione, non possiamo permetterci conflitti

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - "La politica ha l'obbligo di trovare la coesione, mettere le cose che uniscono davanti a quelle che dividono e provare a trovare una sintesi perché il Paese non può permettersi eccessivi livelli di conflittualità sociale e politica". Lo ha affermato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che è intervenuto all'assemblea della Cgil al parco Peccei con il leader Maurizio Landini.

"Questo è un passaggio molto delicato per l'Italia - ha spiegato il sindaco - in cui ci giochiamo il futuro del Paese se impegniamo male le risorse europee. Le vere questioni del Paese richiedono compattezza, ma non vedo in tutti questo livello di consapevolezza e responsabilità. Siamo entrati in una campagna elettorale permanente e questo mi inquieta come cittadino, come esponente politico e come sindaco. Per fare investimenti bisogna avere certezze, interlocutori e strategie certe. Deve essere una priorità per tutti, sindacati, industriali, corpi intermedi e partiti politici". (ANSA).