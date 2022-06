Fotografia:a Camera viaggio dal primo '900 agli Anni Ottanta

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Dall'inizio del '900, con la magia della scoperta dell'universo artistico possibile con l'uso della fotografia, agli anni Ottanta. E' il viaggio nelle sperimentazioni del linguaggio fotografico tra passato e presente che offre Camera- Museo della Fotografia di Torino, il 9 giugno n compagnia della curatrice e responsabile mostre, Monica Poggi. Dal fotogramma alla solarizzazione, dalle stampe in negativo alle doppie esposizioni, ad inizio Novecento i fotografi cominciano ad esplorare il mezzo fotografico, riscoprendo tecniche antiche e inventandone di nuove. Una grande rivoluzione che conquista tutto il mondo dell'immagine e che porta alla creazione di fotografie straordinarie, in mostra fino al 26 giugno. Passando per le sperimentazioni visionarie di El Lissistzky, Anton Giulio e Arturo Bragaglia e Herbert Bayer, il viaggio nel tempo approda alle nuove sfide creative legate alla rivoluzione digitale. Allo studio anche artisti come Adam Fuss, Ellen Carey, Eileen Quinlan, Paola di Bello, Fabio Sandri e Davide Tranchina, che, senza usare la macchina fotografica, continuano a interrogare questo linguaggio spaziando dalle suggestioni oniriche all'astrattismo geometrico. Tra le altre attività di Camera dei prossimi giorni anche la presentazione del Censimento delle raccolte fotografiche in Italia, l'11 giugno alla Biblioteca Civica di Arona, il progetto del Ministero della Cultura, coordinato da Camera impegnato nella valorizzazione del patrimonio fotografico italiano.

