Carabinieri: a Moncalieri (Torino) per i 208 anni dell'Arma

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - "Le 4 tenenze e le 341 stazioni carabinieri sono in Piemonte e Valle d'Aosta l'espressione più immediata della vicinanza dello Stato alle comunità. Sommando capacità operative e umana sensibilità, svolgono un'insostituibile funzione di rassicurazione sociale, acconto ai sindaci, punti di riferimento altrettanto preziosi per i cittadini". Così il comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, il generale di Divisione Aldo Iacobelli, questa mattina durante la celebrazione dei 208 anni dalla nascita dell'Arma, che si è svolta nella cornice del Castello di Moncalieri, dal 1969 sede del primo reggimento carabinieri.

Un incontro, come ha sottolineato Iacobelli "sobrio, misurato, essenziale, nel rispetto di questo luogo, che oggi, in un momento che vede il mondo di nuovo toccato e offeso dagli orrori della guerra e che conseguentemente è afflitto da crisi securitaria, umanitaria, energetica, alimentare ed economica, risplende ancor più nella sua cornice unica e ci aiuta a meditare sui valori irrinunciabili quali sono quelli della pace, della libertà, della democrazia, della sicurezza, della coesione sociale".

"Non è mia abitudine, proprio per evitare il rischio delle banali forme di autocompiacimento, ricordare o citare i risultati conseguiti nell'ultimo anno - aggiunge il comandante -. Desidero piuttosto ricordare quest'oggi come l'Arma, fortemente impegnata su tanti fronti, nazionali e internazionali, rimanendo ancorata al principio della centralità dei valori tradizionali abbia compiuto rilevanti sforzi per migliorare la sua presenza sul territorio e per corrispondere ancor meglio alle aspettative di servizi più vicini, più visibili e più accessibili". (ANSA).