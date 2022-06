Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions ad Area X

Sostenere giovani promesse e proteggere il loro talento: è l'obiettivo di Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions, il programma di borse di studio di alta preparazione tennistica, formazione didattica e offerta agonistica internazionale per giovani talenti appartenenti a famiglie meno abbienti. Proprio a questo progetto, promosso da I Tennis Foundation e che vede Intesa Sanpaolo come title sponsor, è dedicata la nuova puntata di Protezione e Sport, il format firmato da Area X, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura nata con l'obiettivo di diffondere la cultura della protezione.

A colloquio con il giornalista Massimo Caputi, nell'evento trasmesso in streaming il 6 giugno alle ore 13 su areax.info e ansa.it, l'avvocato Simone Bongiovanni, founder e presidente di I Tennis Foundation, e Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura. Il bando di partecipazione al programma, che coinvolge 6 ragazze e 6 ragazzi nati tra il 2008 e 2009, è aperto fino al 20 giugno. Ad affiancarli saranno campioni come Emilio Sanchez, Ivan Ljubicic e Francesca Schiavone, oltre al team di Intesa Sanpaolo Assicura che mette a disposizione un pacchetto che prevede contributo alle borse di studio, coperture assicurative e formazione sui temi della cultura della protezione.

