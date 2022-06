Centenario fenogliano,Cirio e Lo Russo lettori alla maratona

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo hanno partecipato oggi alla Maratona Fenogliana, iniziata al Salone del Libro, nell'anno del centenario della nascita dello scrittore e partigiano albese. Sono stati tra le 53 persone, compresi trenta studenti di diverse scuole, che si sono alternati nelle letture al Cortile della Maddalena, nel centro di Alba, alla presenza del presidente del Centro Studi Fenoglio Riccardo Corino e di Margherita Fenoglio, figlia dello scrittore.

"Sono felice di essermi unito a questa maratona e che abbia voluto farlo anche il sindaco di Torino, perché Alba è una città simbolo del Piemonte per il suo dna antifascista - ha detto Cirio -. Un grazie particolare poi a Margherita Fenoglio e al Centro Studi, al suo presidente e alla sua direttrice, perché ci stanno facendo vivere questo centenario in modo speciale e leggero, pur nella profondità dei temi trattati".

"E' un onore poter essere qui per celebrare il centenario fenogliano - ha commentato Lo Russo - Beppe Fenoglio rappresenta un valore letterario, storico e culturale che ha segnato intere generazioni e che unisce la nostra Regione e la Città di Torino." (ANSA).