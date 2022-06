Primo Pride della storia a Cuneo, sfilano in 3 mila

(ANSA) - CUNEO, 04 GIU - Un corteo colorato, a suon di musica e danze, con bandiere arcobaleno, tra cui una gigantesca di 12 metri per 8, e i simboli di tante associazioni ha attraversato Cuneo per il primo Pride nella storia della città. Oltre 3 mila hanno partecipato oggi pomeriggio alla sfilata, rinviata di due anni per la pandemia Covid. Tra i partecipanti il ministro alle Politiche giovanili Fabiana Dadone, il deputato europeo Brando Bonifei, la deputata Pd Chiara Gribaudo, il sindaco di Cuneo Federico Borgna e alcuni candidati sindaco alle elezioni del 12 giugno, insieme a Luciano Lopopolo, presidente nazionale Arcigay. Il corteo, partito da piazza Europa, è passato in corso Nizza, in piazza Galimberti per finire a Parco della Resistenza dove ci sono stati gli interventi finali dal palco, (ANSA).