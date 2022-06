Festival Economia Torino: Laterza, scommessa vinta

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Si chiude il Festival Internazionale dell'Economia di Torino e dà appuntamento alla fine di maggio del 2023 per la prossima edizione. "Una scommessa vinta con persone provenienti dalla regione e da ogni parte d'Italia, lunghe code di fronte al Carignano, tutto esaurito per molti degli eventi del Festival" dicono gli organizzatori.

"Un grazie al pubblico straordinario che ha seguito il Festival in questa sua nuova vita, alle istituzioni locali per il convinto appoggio che sin dall'inizio hanno dato all'iniziativa e alla stampa tutta che lo ha seguito con grande curiosità e interesse. Con tutta la squadra del Festival, insieme a Tito Boeri e a Innocenzo Cipolletta, stiamo già pensando al miglior svolgimento dell'edizione del 2023, che prevedo a fine maggio, per poter cogliere tutte le opportunità di pubblico, dei relatori internazionali e della scuola" commenta Giuseppe Laterza, ideatore e organizzatore del Festival.

"È stato un Festival denso di spunti su temi di grandissima rilevanza. Abbiamo discusso a fondo di come intervenire sulle diseguaglianze, nuove e vecchie, che caratterizzano le nostre società e di come renderle socialmente accettabili. Molta attenzione sui temi della povertà, e sulla dispersione di talenti che questa comporta. Dialoghi sempre in profondità, su temi di attualità come salario minimo e reddito minimo garantito, finanziamento alle scuole pubbliche, soprattutto in zone di disagio, e contrasto alle discriminazioni" sottolinea il direttore scientifico Tito Boeri. (ANSA).