Cirio, Forza Italia risale nei consensi perché siamo seri

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 GIU - "La forza della politica sono le persone e Forza Italia risale nell'opinione pubblica perché la gente ci riconosce di essere persone serie, che non urlano e che sanno che è il momento di unire e non di dividere, anche a costo di qualche sacrificio. Ce lo ha insegnato Silvio Berlusconi e noi abbiamo il dovere di metterlo in pratica".

Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto alla convention di Forza Italia ad Alessandria, che sarà chiusa nel pomeriggio dal coordinatore Antonio Tajani, e in collegamento dal presidente Silvio Berlusconi. (ANSA).